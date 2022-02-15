Bursaspor'da yönetim krizi bitti!

İki haftadan 4 puan çıkarıp yönetim sorununu da çözen Bursaspor'un önünde artık engel kalmadı… Çalkantılı ve bol kaoslu bir süreci geride bırakan yeşil beyazlılar, bu akşam Tuzlaspor karşısında yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor…

, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'da yönetim krizi bitti!
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15 Şubat 2022 15:06
Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile berabere kalarak son iki haftada 4 puan toplayıp 24 puanla 16. sırada yer alan Bursaspor, bu akşam 27 puanla 13. sırada bulunan Tuzlaspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak önemli mücadeleyi İzmir bölgesi A klasman hakemi Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Hüseyin Aylak yapacak.

CENK ŞAHİN 11'E Mİ?

Maç öncesinde Bursaspor'da sakatlıkları devam eden Massimo Bruno, Luka Capan ve Elton Acolatse bu akşam da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, Samsunspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olarak iyi bir performans gösteren ve Joao Pedro'nun golünde asisti yapan Enver Cenk Şahin'i ilk 11'de başlatması bekleniyor.

YÖNETİM SORUNU KALMADI

Bursa Olay'da yer alan habere göre; Olağanüstü Genel Kurul öncesi yönetim sorununu da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kontrolü devralması ve BURFAŞ Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz'ı aday olarak çıkarmasıyla çözen yeşil beyazlıların önünde artık bir engel kalmadı… Timsah, tribünlerdeki taraftarının da desteğiyle Tuzlaspor engelini aşarak gelecek haftalara daha umutlu bakmak için önemli bir galibiyete imza atmak istiyor.

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