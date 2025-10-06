Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri!

Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül ile yollarını ayıran TFF 2. Lig kulübü Bursaspor'un listesindeki Teknik Direktör adayları belli oldu.

calendar 06 Ekim 2025 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 15:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2. Ligi 7. hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Kırklarelispor'a 2-1 mağlup oldu. 

Karşılaşma sonrası yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül istifa etti

Resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabl edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz" denildi.

Teknik direktör adayları belli oldu 

Bursasporluyuz sitesinde yer alan habere göre; yeşil-beyazlı takımın teknik direktör adayları belli oldu. Buna göre listenin en başında şampiyon teknik direktör Ertuğrul Sağlam bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.