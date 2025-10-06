Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam sesleri!

TFF 2. Ligi 7. hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Kırklarelispor'a 2-1 mağlup oldu.



Karşılaşma sonrası yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül istifa etti



Resmi açıklama



Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabl edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz" denildi.



Teknik direktör adayları belli oldu



Bursasporluyuz sitesinde yer alan habere göre; yeşil-beyazlı takımın teknik direktör adayları belli oldu. Buna göre listenin en başında şampiyon teknik direktör Ertuğrul Sağlam bulunuyor.



