Bursa Uludağ, Rize'den galibiyetle döndü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bursa Uludağ Basketbol deplasmanda Rize Belediyesi'ni 62-61 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa Uludağ, Rize'den galibiyetle döndü
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16 Ekim 2022 18:41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Rize Belediyesi'ni 62-61 mağlup etti.

Salon: Yenişehir

Hakemler: Alper Özgök, Şeyhmus Melek, Ramazan Sezer Baran

Rize Belediyesi: Hollivay 7, Arzu Asiye Özdemir 16, Sherrill 15, Zohnova 5, Sümeyya Özcan 7, Binnur Gülcan Aydoğmuş 2, Eydina Topçu 3, Deniz Üstün 6

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 6, Davis 23, Gizem Mürüvet Uca 4, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Cannon 20, Gonca Karataş

1. Periyot: 24-22

Devre: 29-38

3. Periyot: 47-49

Beş faulle oyundan çıkan: 39.27 Sherrill (Rize Belediyesi)

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