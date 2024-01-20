Bursa, deplasmanda Alanya'ya set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa, deplasmanda Alanya'ya set vermedi!
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20 Ocak 2024 16:47
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Alanya Atatürk

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya, Umut Durur)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki)

Setler: 23-25, 18-25, 19-25

Süre: 84 dakika (28, 26, 30)

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