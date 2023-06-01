Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Şensoy ile sözleşme yeniledi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan Bursa ekibinde, ilk imzayı 2 sezondur takımın başında yer alan başantrenör Şensoy attı.2021-2022 sezonunun ilk devresinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Cemal Bora Şensoy, yeni sezonda da takımla çalışmalarını sürdürecek.