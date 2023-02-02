Bursa BB, Fatih Yörümez'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Fatih Yörümez'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, libero Caner Ergül'ün sakatlığının ardından 23 yaşındaki Yörümez'in transfer edildiği belirtildi.
Geçen sezon Bingöl Solhanspor'da forma giyen 1,82 metre boyundaki Yörümez, sezonun kalan bölümünde Bursa temsilcisinde forma giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, libero Caner Ergül'ün sakatlığının ardından 23 yaşındaki Yörümez'in transfer edildiği belirtildi.
Geçen sezon Bingöl Solhanspor'da forma giyen 1,82 metre boyundaki Yörümez, sezonun kalan bölümünde Bursa temsilcisinde forma giyecek.
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