Bursa BB, Fatih Yörümez'i transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Yörümez'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bursa BB, Fatih Yörümez'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2023 16:57
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Fatih Yörümez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, libero Caner Ergül'ün sakatlığının ardından 23 yaşındaki Yörümez'in transfer edildiği belirtildi.

Geçen sezon Bingöl Solhanspor'da forma giyen 1,82 metre boyundaki Yörümez, sezonun kalan bölümünde Bursa temsilcisinde forma giyecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ