Bursa BB evinde Tokat'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa BB evinde Tokat'a set vermedi
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26 Mart 2023 22:15
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
 Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Voukeng, Radke, Emre Berat Fırat, Emre Batur, Berk Dilmenler, Bahov (Bursak Çevik, Fatih Yörümez, Fatih Cihan, Gökhan Gökgöz)

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Atakan Topal, Mehmet Fırat Kantarcıoğlu, Hasan Balcıoğlu (Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Durmuş Muhammed Faik Aydın, Onur Kaya)

Setler: 25-18, 25-19, 25-22

Süre: 71 dakika (20, 23, 28)

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