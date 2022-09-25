BURNLEY TARAFTARLARI ELEŞTİRİYOR

HALİL'İ YETERSİZ GÖRDÜLER

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Burnley'de forma giyen Wout Weghorst ile ilgili tepkiler devam ediyor. Burnley taraftarları, forvet hattından memnun kalmazken yapılan hamleleri de eleştiriyor.Burnley taraftarları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, forvet hattında yapılan hamlelerin 'anlamsız' olduğunu ifade etti.Bilindiği üzere Burnley, Wout Weghorst'un Beşiktaş ile anlaşması sonrasında Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalamıştı.Halil Dervişoğlu, Burnley ekibinde 1 maçta 2 dakika görev aldı. Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta 3 gol 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isim oldu.