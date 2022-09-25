Burnley karıştı! Weghorst ve Halil tepkisi...

İngiliz ekibin Burnley'in taraftarları Halil Dervişoğlu transferi ve Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eleştiri oldu mesajlar paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burnley karıştı! Weghorst ve Halil tepkisi...
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25 Eylül 2022 13:17
Wout Weghorst
Wout Weghorst
Beşiktaş
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Burnley'de forma giyen Wout Weghorst ile ilgili tepkiler devam ediyor. Burnley taraftarları, forvet hattından memnun kalmazken yapılan hamleleri de eleştiriyor.

BURNLEY TARAFTARLARI ELEŞTİRİYOR

Burnley taraftarları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, forvet hattında yapılan hamlelerin 'anlamsız' olduğunu ifade etti.

HALİL'İ YETERSİZ GÖRDÜLER

Bilindiği üzere Burnley, Wout Weghorst'un Beşiktaş ile anlaşması sonrasında Halil Dervişoğlu ile sözleşme imzalamıştı.

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, Burnley ekibinde 1 maçta 2 dakika görev aldı. Wout Weghorst ise Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta 3 gol 4 asistlik katkısıyla öne çıkan isim oldu. 

 
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