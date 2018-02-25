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Burak Yılmaz, 'yerli ve milli'lere örnek oluyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk 23 haftada 38 gol atan Trabzonspor'un gollerinin 27'si yerli ve milli oyunculardan geldi. Burak Yılmaz, 18 golle bordo-mavili takımın en çok fileleri havalandıran futbolcusu.

Burak Yılmaz, 'yerli ve milli'lere örnek oluyor
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25 Şubat 2018 11:18
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor'da yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkati çekti.

Ligin geride kalan 23 haftalık bölümünde 38 gol atan bordo-mavili takımın gollerinin 27'si yerli oyunculardan geldi.

Karadeniz ekibinde, yerli oyuncular gollerin yüzde 71'ine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

- Burak Yılmaz'dan 18 gol

Trabzonspor'un en golcü oyuncusu 18 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz'ın ardından diğer milli ve yerli oyuncular Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı 3'er, Abdülkadir Ömür 2, Okay Yokuşlu da 1 gol atarak takımlarına katkı sağladı.

Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Ogenyi Onazi de 1'er olmak olmak üzere 11 gol kaydetti.

- 33 puana yerli katkısı

Trabzonspor'da yerli oyuncular 23 maçın 17'sinde gol atma başarısı gösterdi.

Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, ligdeki 36 puanın 33'ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda aldı.

- Yerli oyuncuların golleri

Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle:

Trabzonspor-Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2)
Fenerbahçe-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz, Olcay Şahan
Trabzonspor-Gençlerbirliği (3-1)  Olcay Şahan 
Medipol Başakşehir-Trabzonspor (2-2)  Burak Yılmaz (2)
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2)
Beşiktaş-Trabzonspor (2-2) Olcay Şahan
Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (1-6) Abdülkadir Ömür
Trabzonspor-Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı
Trabzonspor-Osmanlıspor (4-3)  Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı 
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (1-2)  Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu 
Trabzonspor-Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2) 
Kasımpaşa-Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz 
Trabzonspor-Bursaspor (1-0)  Yusuf Yazıcı
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz 
Atiker Konyaspor-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2) 
Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (1-2)  Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür
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