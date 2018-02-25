Trabzonspor-Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2) Fenerbahçe-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz, Olcay Şahan Trabzonspor-Gençlerbirliği (3-1) Olcay Şahan Medipol Başakşehir-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2) Beşiktaş-Trabzonspor (2-2) Olcay Şahan Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (1-6) Abdülkadir Ömür



Trabzonspor-Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı Trabzonspor-Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu Trabzonspor-Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2) Kasımpaşa-Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz Trabzonspor-Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz Atiker Konyaspor-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2) Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor'da yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkati çekti.Ligin geride kalan 23 haftalık bölümünde 38 gol atan bordo-mavili takımın gollerinin 27'si yerli oyunculardan geldi.Karadeniz ekibinde, yerli oyuncular gollerin yüzde 71'ine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.Trabzonspor'un en golcü oyuncusu 18 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz'ın ardından diğer milli ve yerli oyuncular Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı 3'er, Abdülkadir Ömür 2, Okay Yokuşlu da 1 gol atarak takımlarına katkı sağladı.Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Ogenyi Onazi de 1'er olmak olmak üzere 11 gol kaydetti.Trabzonspor'da yerli oyuncular 23 maçın 17'sinde gol atma başarısı gösterdi.Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.Karadeniz ekibi, ligdeki 36 puanın 33'ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda aldı.Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle: