Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi

Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin 22. haftasında Waalwijk'a 3-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
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17 Şubat 2023 23:56
Hollanda 1. Ligi'nin 22. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda Waalwijk'a konuk oldu.

Mandemakers Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fortuna Sisttard öne geçen maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın 49. dakikasında Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçen Fortuna, 76'da Kramer, 86'da Lobete ve 90. dakikada Jozefzoon'un golleriyle sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelede Türk oyuncular Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.  Öte yandan  Burak Yılmaz, bu sezon ligde çıktığı 21. maçında 9. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Fortuna Sittard 26 puanda kalırken Waalwijk ise 29 puana yükseldi.

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