Burak Yılmaz eski takımı Galatasaray'a karşı gol peşinde

Beşiktaş formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Burak Yılmaz, 2 mücadelede 3 gol atarak Kara Kartal'ın son iki maçı 6 puanla kapatmasına büyük katkı sağlamıştı.

Haber; Star, Fotoğraf; AA
Burak Yılmaz eski takımı Galatasaray'a karşı gol peşinde
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11 Mart 2020 11:19
Ligde ikinci yarıda çıktığı 8 maçta 6 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki futbolcu, pazar günkü Galatasaray karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor.

2012-16 sezonları arasında forma giydiği Galatasaray'a karşı; daha önce başka takımlarla 13 kez rakip olan Burak, Cim Bom'un filelerini 3 kez sarsmıştı. Cim Bom'a karşı Siyah-Beyazlılar'da 17 Eylül 2006, 3 Mart 2007 ve 5 Mayıs 2019'da görev yapan Burak, bu maçlarda golle buluşamamıştı.

Yıldız oyuncu, hafta sonundaki mücadelede gollerine devam edip hem Aslan'a karşı ilk sayısını kaydetmeyi hem de takımını şampiyonluk yarışında tutmayı planlıyor.

 

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