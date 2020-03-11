Burak Yılmaz eski takımı Galatasaray'a karşı gol peşinde

Ligde ikinci yarıda çıktığı 8 maçta 6 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki futbolcu, pazar günkü Galatasaray karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor.
2012-16 sezonları arasında forma giydiği Galatasaray'a karşı; daha önce başka takımlarla 13 kez rakip olan Burak, Cim Bom'un filelerini 3 kez sarsmıştı. Cim Bom'a karşı Siyah-Beyazlılar'da 17 Eylül 2006, 3 Mart 2007 ve 5 Mayıs 2019'da görev yapan Burak, bu maçlarda golle buluşamamıştı.
Yıldız oyuncu, hafta sonundaki mücadelede gollerine devam edip hem Aslan'a karşı ilk sayısını kaydetmeyi hem de takımını şampiyonluk yarışında tutmayı planlıyor.
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2012-16 sezonları arasında forma giydiği Galatasaray'a karşı; daha önce başka takımlarla 13 kez rakip olan Burak, Cim Bom'un filelerini 3 kez sarsmıştı. Cim Bom'a karşı Siyah-Beyazlılar'da 17 Eylül 2006, 3 Mart 2007 ve 5 Mayıs 2019'da görev yapan Burak, bu maçlarda golle buluşamamıştı.
Yıldız oyuncu, hafta sonundaki mücadelede gollerine devam edip hem Aslan'a karşı ilk sayısını kaydetmeyi hem de takımını şampiyonluk yarışında tutmayı planlıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın