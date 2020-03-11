Burak Yılmaz eski takımı Galatasaray'a karşı gol peşinde

Ligde ikinci yarıda çıktığı 8 maçta 6 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki futbolcu, pazar günkü Galatasaray karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor.2012-16 sezonları arasında forma giydiği Galatasaray'a karşı; daha önce başka takımlarla 13 kez rakip olan Burak, Cim Bom'un filelerini 3 kez sarsmıştı. Cim Bom'a karşı Siyah-Beyazlılar'da 17 Eylül 2006, 3 Mart 2007 ve 5 Mayıs 2019'da görev yapan Burak, bu maçlarda golle buluşamamıştı.Yıldız oyuncu, hafta sonundaki mücadelede gollerine devam edip hem Aslan'a karşı ilk sayısını kaydetmeyi hem de takımını şampiyonluk yarışında tutmayı planlıyor.