Burak Yılmaz'dan Çağdaş Atan yanıtı

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, "Sadece 3 puanın değil, 1 puanın da çok değerli olduğu haftalara girdik. Ankaragücü maçına konsantre olduk" dedi.Süper Ligde 10 maç sonra galip gelen Kayserispor, ligin 27'nci haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışmaları yaptı. Sakatlığı geçen Bahoken takımla çalışırken sakatlığı bulunan Hosseini ve ameliyat olan Uzodimma idmanda yer almadı. Teknik direktör Burak Yılmaz ile futbolcular Mehdi Bourabia ve Ramazan Civelek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ankaragücü maçında tribünlerin dolmasını beklediğini söyleyen teknik direktör Burak Yılmaz,diye konuştu.Başakşehir maçı sonrası teknik direktör Çağdaş Atan'ın açıklamalarının olduğunun sorulması üzerine Burak Yılmaz,ifadelerini kullandı.Kayserispor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mehdi Bourabia, adaptasyon sürecinin devam ettiğini söyledi. Bourabia,şeklinde konuştu.Uzun süren bir galibiyet özlemleri olduğunu ve bunu sona erdirdikleri için mutlu olduklarını belirten Ramazan Civelek,dedi.