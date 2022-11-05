Bundesliga'da Moukoko şov!

Borussia Dortmund'un Bochum'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atan 17 yaşındaki Youssoufa Moukoko, lig kariyerindeki 10. golüne ulaştı ve bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bundesliga'da Moukoko şov!
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05 Kasım 2022 19:21
Almanya 1. Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 45+2. dakikalarda Youssoufa Moukoko, 12. dakikada Giovanni Reyna penaltıdan kaydetti.

10. Bundesliga golünü kaydeden 17 yaşındaki Moukoko, Almanya 1. Lig tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Salih Özcan, maçta 90 dakika forma giydi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bochum ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Bochum ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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