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Bulls yönetiminden itiraf: "White'ın kontratını uzatmamız mümkün değil"

Chicago Bulls yönetimi, genç yıldız Coby White'ın sözleşmesini uzatma konusunda ciddi engellerle karşı karşıya olduklarını kabul etti.

calendar 23 Temmuz 2025 15:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bulls yönetiminden itiraf: 'White'ın kontratını uzatmamız mümkün değil'
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Chicago Bulls yönetimi, genç yıldız Coby White'ın sözleşmesini uzatma konusunda ciddi engellerle karşı karşıya olduklarını kabul etti.

Kulüp yetkilileri, lig kuralları ve mali kısıtlamalar nedeniyle oyuncuyu takımda tutmanın kolay olmayacağını belirtti.

Spotrac'tan Keith Smith'e konuşan bir yönetici, "Sözleşme neyse o. Muhtemelen onu uzatamayacağız çünkü kurallar, ona yeterince ödeme yapmamıza izin vermiyor. Ama Coby'nin uzun yıllar Bulls forması giymesini istiyoruz. Onun bizim hakkımızdaki düşüncelerini biliyoruz," dedi.


25 yaşındaki White, üç yıllık 36 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına giriyor. Geride kalan sezonda kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayarak maç başına 20.4 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Ancak Bulls, sezonu 39 galibiyet – 43 mağlubiyetle tamamlayarak Doğu Konferansı'nda 9. sıraya yerleşti ve play-in turnuvasında Miami Heat'e elendi.

White ile birlikte Ayo Dosunmu da önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu olacak. Bu durum, organizasyonu zor bir karar sürecine sürüklüyor. The Chicago Lead'dan K.C. Johnson'ın haberine göre, Bulls, her iki oyuncuyu da karşılıksız kaybetmemek adına 2025 yazı öncesinde bu gardlardan biriyle yolları ayırmayı planlıyor.

Dosunmu da 25 yaşında ve geçtiğimiz sezon 46 maçta 12.3 sayı ile 4.5 asist ortalamaları yakaladı. O da White gibi üç yıllık bir kontratın (21 milyon dolar) son yılında bulunuyor. Her iki oyuncu da sezon sonunda Chicago'nun play-in potasına girmesinde kilit rol oynadı.

Johnson'a göre finansal kısıtlamalar, Bulls'un kadro yapılanmasında zor kararlar almasına yol açabilir. Yönetim, her iki guardın da takıma kattığı dinamizmi önemsese de, maaş sınırı kuralları nedeniyle hamle yapma esnekliğini kaybetmek istemiyor.

White'ın yükselen performansı, Dosunmu'nun verimliliği ve maaş sınırı sorunları bir araya geldiğinde Chicago'nun ciddi bir yol ayrımında olduğu görülüyor. Her ne kadar White'ı takımda tutmak istediklerini sıkça dile getirseler de, mevcut kurallar uzatma yapmalarını zorlaştırıyor ve bu da takas olasılıklarını güçlendiriyor.

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