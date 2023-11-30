Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine için olası bir takasta Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves'i kovalayabileceği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Lakers'ın daha önce adının takas söylentilerinde geçtiği LaVine için herhangi bir anlaşmayı, sezon dışında alınmış oyuncuların takas edilebileceği Aralık ortası veya Ocak ortasına kadar yapamayacağını belirtti.



Charania, bu oyunculardan birinin 15 Ocak tarihine kadar takas edilemeyecek Reaves olduğunu belirtirken, Bulls ekibinin olası bir LaVine takasında Reaves'e gözünü dikebileceğini kaydetti.



Reaves bu sezon oynadığı 19 maçta 13.5 sayı, 5.0 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU