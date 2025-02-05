Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, Bulls'un yeniden yapılanma süreciyle ilgili "yönlendirme eksikliği" olduğunu söyledi.



Donovan, organizasyonun yaklaşan yeniden yapılanma sürecine nasıl yaklaşacağından emin olmadığını belirtti:



"Elbette, bir değişim içindeyiz. Bir inşa sürecinin parçası olmak istiyorum. Ama hangi yöne gideceğiz? Ve bunu nasıl yapılandıracağız? Ve ne yapacağız? Organizasyonun içindeki hiç kimsenin an itibariyle bu soruların cevabına sahip olduğunu sanmıyorum."



Donovan ayrıca organizasyonun "arada" sıkıştığını ve yapılan son değişikliklerin en iyi ilerleme şekli olduğunu kabul etti.



Bulls, son yedi yılda sadece bir playoff serisinde (2022) yer aldı ve 2014-15 sezonundan bu yana asla 50 maç kazanamadı.



Chicago, yaz aylarında Alex Caruso'yu 22 yaşındaki oyun kurucu Josh Giddey karşılığında Oklahoma City Thunder'a gönderdiğinde yıkım sürecine başlamıştı. Takım daha sonra DeMar DeRozan'ı Chris Duarte karşılığında bir imza ve takas yoluyla Sacramento Kings'e takas etti.



Bulls son olarak geçtiğimiz Pazar günü üç takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Zach LaVine'i Kings'e gönderdi. Takım bu takas karşılığında Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter ve kendi 2025 birinci tur draft hakkını aldı.



Basketbol operasyonları başkan yardımcısı Arturas Karnisovas'ın, yaz döneminde beş yıllığı 90 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamış olmasına rağmen Patrick Williams'ı takas etme fikrine açık olduğu da bildirilmişti.



Deneyimli uzun Nikola Vucevic'in adı takas senaryolarında sıkça yer aldı ve kendisi için en büyük talip Golden State Warriors olarak görüldü.



Chicago, yükselişteki guardı Coby White ve 2024 birinci tur draft seçimi Matas Buzelis'in etrafında bir yapı kurmak istediği düşünülüyor. Takımın ayrıca sık sık sakatlanan Lonzo Ball ile yeniden sözleşme imzalamakla ilgilendiği de söylenenler arasındaydı.



Bulls 22-29'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nda 10. sırada yer alıyor.



