Bülent Yıldırım: 'VAR müdahalesi skandal'

Galatasaray ile Altay arasında 2-2 biten mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Bahattin Şimşek'in kararları beIN Trio programında değerlendirildi.beIN Trio programında yorumlarda bulunan 3 eski hakem Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Lale Orta pozisyonları yorumladı.Maçın 25. dakikasında Mateusz Lis'in kurtardığı top, dönüp Altay stoperi İbrahim Öztürk'ün eline çarptı. Galatasaraylı oyuncular penaltı beklerken Cüneyt Çakır devam kararı verdi, daha sonra VAR'dan da bir uyarı gelmedi.beIN Trio programının 3 yorumcusu da bu pozisyonda penaltı olmadığını belirtti. Deniz Çoban, "Takım arkadaşından gelen top sürpriz top olarak geçer. Bu pozisyonda böyle." yorumunu yaptı.Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ile bulduğu ilk gole ise programın 3 yorumcusu da 'Faul var, gol iptal edilmeliydi.' dedi. Pozisyonda Halil Dervişoğlu'nun Murat Akça'nın ayağına müdahale ettiği ve bu durumun faul olduğu yorumu yapıldı.Altay'ın maçın sonunda kazandığı penaltı da değerlendirildi. Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirme kararının doğru olduğu, VAR hakemi Bahattin Şimşek'in çağrılması skandal olarak değerlendirildi. Her 3 eski hakem de pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş bildirdi.* Maç görüntüleri beIN Sports'tan alınmıştır.