Bülent Uygun: "Taraftardan özür diliyoruz"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun: 'Taraftardan özür diliyoruz'
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17 Mart 2024 00:41
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor ve teknik direktör Hikmet Karaman'ı tebrik etti.

Rakiplerinin bugün seyircisiyle beraber çok istekli ve arzulu olduğunu vurgulayan Uygun, şunları dile getirdi:

"İlk yarı oyunu dengelesek bile sonrasında gol bulduktan sonra tabii hatalar oluyor. Futbolun doğasında var. 8 haftadır çok iyi giden, yükselişe giden bir takımımız vardı ama bu süreç içerisinde gerçekten tabii kimsenin bilmediği yaşadığımız çok zorluklar var. Bununla beraber kaybedilmiş bir puan var. Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyor. Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir."

Uygun, milli maç arasını en güzel şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Tekrar istekli, arzulu, coşkulu, bu formayla taraftarımızın arzuladığı oyunu oynayacaklarla birlikte sahada kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. " değerlendirmesinde bulundu.

 

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