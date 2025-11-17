17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Bukayo Saka'dan Mesut Özil'e büyük övgü: "Üst düzey oyuncuydu"

Arsenal'ın İngiliz yıldızı Bukayo Saka, Mesut Özil'den övgüyle bahsetti.

calendar 17 Kasım 2025 19:24
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, "beraber oynadığı en iyi oyuncu?" sorusuna yanıt verdi.

"GERÇEKTEN ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"

BBC Radio 5'e konuşan Saka, "Birlikte oynadığın en iyi oyuncu kim?" sorusuna tereddütsüz şekilde, "Muhtemelen Mesut Özil. O gerçekten üst düzey bir oyuncuydu." yanıtını verdi.

"İZLEMEK BİLE ZEVKTİ"

Saka, Özil'i seçme sebebi sorulmasının üzerine, "Açıklaması zor. Onunla oynamak keyifliydi, sadece izlemek bile zevkti." cevabını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
