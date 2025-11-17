Bukayo Saka'dan Mesut Özil'e büyük övgü: 'Üst düzey oyuncuydu'

İngiltere Milli Takımı ve Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, "beraber oynadığı en iyi oyuncu?" sorusuna yanıt verdi.



"GERÇEKTEN ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"



BBC Radio 5'e konuşan Saka, "Birlikte oynadığın en iyi oyuncu kim?" sorusuna tereddütsüz şekilde, "Muhtemelen Mesut Özil. O gerçekten üst düzey bir oyuncuydu." yanıtını verdi.



"İZLEMEK BİLE ZEVKTİ"



Saka, Özil'i seçme sebebi sorulmasının üzerine, "Açıklaması zor. Onunla oynamak keyifliydi, sadece izlemek bile zevkti." cevabını verdi.



