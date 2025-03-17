New York Knicks'in oyun kurucusu Jalen Brunson, sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle beklenenden daha uzun bir süre sahalardan uzak kalabilir.



Brunson'ın Mart sonu veya Nisan başına kadar dönmesi beklenmiyor.



New York ekibi, Brunson'ın 6 Mart'taki sakatlığının ardından iki hafta içinde yeniden değerlendirme yapacaklarını açıklamıştı. Ancak gelen raporlara göre, iyileşme süreci üç ila dört hafta sürebilir.



Knicks, Brunson'ın yokluğunda çıktığı dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Miles McBride, Brunson'ın yerine ilk beş başladığı maçlarda takımın oyun kurucu görevini üstlendi.



