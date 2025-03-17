Brunson ya Mart sonu, ya da Nisan başı dönecek

New York Knicks'in oyun kurucusu Jalen Brunson, sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle beklenenden daha uzun bir süre sahalardan uzak kalabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Brunson ya Mart sonu, ya da Nisan başı dönecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2025 12:16
New York Knicks'in oyun kurucusu Jalen Brunson, sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle beklenenden daha uzun bir süre sahalardan uzak kalabilir.

Brunson'ın Mart sonu veya Nisan başına kadar dönmesi beklenmiyor.

New York ekibi, Brunson'ın 6 Mart'taki sakatlığının ardından iki hafta içinde yeniden değerlendirme yapacaklarını açıklamıştı. Ancak gelen raporlara göre, iyileşme süreci üç ila dört hafta sürebilir.

Knicks, Brunson'ın yokluğunda çıktığı dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Miles McBride, Brunson'ın yerine ilk beş başladığı maçlarda takımın oyun kurucu görevini üstlendi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery