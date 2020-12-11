Bruno Fernandes: 'United'la ligi kazanabiliriz'

United'ın yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, 3. kez Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildi.



Fernandes, ödülü aldıktan sonra yağtığı açıklamada takımının ligi kazanabileceğini iddia etti.



"ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"



Portekizli oyuncu açıklamasında; "3. kez ödülü aldığım için mutluyum. Premier Lig'de bu ödülü kazanmak ulaşılması zor bir başarı. Eğer United'la da ligi kazanabilirsek daha da mutlu olacağım. İngiltere'ye gelme amacım buydu ve bizim bunu yapabilecek gücümüz var." dedi.



Premier Lig'de verilen ayın oyuncusu ödülünü 2020/2021 sezonunda sırasıyla Dominic Calvert-Lewin, Heung-Min Son ve Bruno Fernandes kazandı.



