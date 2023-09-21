UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Braga ile Napoli karşı karşıya geldi. Municipal de Braga'daki mücadeleyi Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.



Napoli, 45. dakikada Giovanni Di Lorenzo ile öne geçti. Braga bu gole 84. dakikada Bruma ile karşılık verdi. Napoli, Sikou Niakate'nin 88. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı galip tamamladı.



Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Türk asıllı Serdar Gözübüyük yönetti.



Bu sonucun ardından Napoli, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Braga, ilk maçta puan alamadı.



Braga, gruptaki bir sonraki maçında Union Berlin deplasmanına gidecek. Napoli, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.



