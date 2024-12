Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, ligin en büyük yıldız oyuncularının arka arkaya gecelerde oynamaktan kaçınmaması gerektiğini söyledi.



Brown, başlangıçta bir hastalık nedeniyle şüpheli olarak listelenmesine rağmen geçtiğimiz gece Miami Heat'e karşı forma giydi ve 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Aynı rahatsızlık nedeniyle Pazar günü Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan 115-111'lik yenilgiyi kaçıran Brown, her iki karşılaşmayı da kaçırmamak için bilinçli bir çaba gösterdiğini açıkladı.



Boston'ın 108-89 galibiyetinden sonra Brown, düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:



"Arka arkaya maçları sadece Celtics oynamıyor. Tüm ligdeki herkes aynı şeyden geçiyor. Bir takım olarak, buna benzer anlar bazen zorlukların bir parçası oluyor. Arka arkaya maçlar zordur. Vücudunuzu, zihninizi, her şeyinizi hazır etmeniz gerekir. Ancak özel bir iş ortaya koymak istiyorsanız, bunları hoş karşılamanız lazım. Ligin en iyi oyuncularından bazıları arka arkaya maçlarda oynamazsa, takımlarının en iyiler arasına girmesi de zor olur.



Kendinizi iyi hissetmediğinizde bile halen oynamaya müsait olduğunuzu göstermek, bence takımınızın aynı zihniyete sahip olması için bir çıta belirler."



The Associated Press'ten Tim Reynolds'a göre NBA'in 2024-25 sezonu takvimi, arka arkaya ortalama 14,9 maç içeriyor. Bu miktar, üst üste üçüncü sezondur küçük bir artış gösteriyor (2023-24 sezonunda 14, 2022-23 sezonunda 13,3).



Boston, 2024-25 sezonunda Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, Orlando Magic ve Portland Trail Blazers ile birlikte 13 kez arka arkaya gecelerde maç oynayacak takımlar arasında yer alıyor.