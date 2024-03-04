Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Golden State Warriors'ın kendisini üçlük atmaya yönlendirmesinin "saygısızlık" olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz gece Celtics'in Warriors karşısında 140-88'lik büyük bir galibiyet almasına yardımcı olan Brown, takımın kendisine karşı savunma stratejisi hakkında konuştu.



29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Brown, Warriors'ın ilk çeyrekte kendisini boşta bırakıp şut atmaya yönelndirmesini "biraz saygısızca" bulduğunu belirtti.



Maçın bir bölümünde 40 saniyelik bir süre zarfında art arda üç üçlük isabeti bulmuş olan Brown, bu sayede Celtics'in ilk çeyreği 44-22 önde kapatarak buradan aynı ivmede devam etmesini sağlamıştı:



"Bunlara asla kişisel bakmam. Eminim onlar da bu savunma konseptini en iyi şansları olarak düşünmüşlerdir. Yani kişisel değil. Bana göre biraz saygısızlıktı ama yapacak bir şey yok. Ben yapmam gerekeni yaptım."



Warriors forveti Draymond Green maç sonrasında muhabirlere verdiği demeçte, takımın Brown'a karşı stratejisini "soyunma odasından çıkmadan 15 dakika önce" uyguladığını açıklamıştı.



Brown, Warriors başantrenörü Steve Kerr'ün takımın stratejisini açıkladığı videoya Twitter'da yanıt vererek, bunun daha sık gerçekleşmesini umduğunu söyledi.



Bu galibiyetle Celtics ekibi galibiyet serisini 11 maça uzatarak, derecesini 48-12'ye yükseltmiş oldu.





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