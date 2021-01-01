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Broussard: "Jordan'ın Lakers'a gidişinin, pek bir etkisi yok"

Fox Sports analisti Chris Broussard, Los Angeles Lakers'ın DeAndre Jordan'ı kadroya eklemesinin "önemsiz bir hamle" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Fox Sports analisti Chris Broussard, Los Angeles Lakers'ın DeAndre Jordan'ı kadroya eklemesinin "önemsiz bir hamle" olduğunu söyledi.

Jordan'ın, Brooklyn Nets'ten takas edilmesinin ardından Detroit Pistons ile bir "buy-out" anlaşması yaptıktan sonra, Lakers'a katılacağı iddia edilmişti.

33 yaşındaki pivotun, Lakers için son kadro yerini doldurması ve takımdaki diğer veteran oyuncuların yanında yer alması bekleniyor.

'First Things First' programında yer alan Broussard'a göre, Jordan'ın kadroya eklenmesi Lakers için hiçbir şeyi değiştirmeyecek:

"DeAndre Jordan imzası sonrası Lakers hakkındaki düşüncem, bir hafta öncekinden farklı olmayacak. Bir iki kez güzel şeyler yapabilir. DeAndre iyidir. Ama pek bir şey değiştirmez."

Geçen sezon Jordan, Nets formasıyla maç başına 7.5 sayı, 7.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamıştı.


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