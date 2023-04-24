Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, edindiği 'kötü adam' imajının playoff ilk turu 3. maçında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kasığına vurması sonrası atılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.



Brooks, flagrant faul 2 cezası verilen hareketinin bir kaza olduğunu ve medyadaki ve basketbol camiasındaki itibarının, Cumartesi gecesi Memphis'in 111-101'lik yenilgisinde oyundan atılmasında etkili olduğuna inandığını açıkladı:



"Medya ve taraftarlar beni 'kötü adam' olarak lanse ediyor ve bu da üzerimde tamamen farklı bir kişilik algısı yaratıyor. Bu yüzden insanlar LeBron James'in kasığına kasten vurduğumu düşünüyorlar. Ben basketbolcuyum ve basketbol oynamaya çalışıyorum. Yani böyle bir şeyi kasıtlı yaptığımı düşünüyorsanız, benim o tür bir insan olduğumu düşünüyorsunuz demektir.



Bu seriyi böyle dikte edemezler. Hakem muhtemelen James Harden'ın başına gelenler yüzünden beni atmak zorunda kaldı ve bu hiç adil değil. Sırf bu yüzden takımımın ikinci yarıda geri dönüş yapmasına yardımcı olamadım.



İki yıldır bununla uğraşıyorum. Neyse ne artık. Taraftarlar istediklerini söyleyebilir. Benim için farketmez. Ben oyunumu oynamaya devam edeceğim ve kariyerim devam ettiği sürece daha da iyi olacağım."



Brooks, ikinci yarının 17. saniyesinde bir teke tek savunma pozisyonunda topa doğru hamle yaparken James'in kasığına vurmuş ve kısa bir video incelemesinin ardından oyundan atılmıştı.



Bu sezon üçüncü kez bir maçtan atılan Brooks'un bu hareket için uzaklaştırma cezası almayacağı ayrıca belirtildi.





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