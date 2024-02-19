Toronto Raptors'ın, 2024 NBA Draftı öncesinde Bronny James'i izleyen birçok takım arasında yer aldığı iddia edildi.



Pat McAfee Show'da yer alan The Athletic'ten Shams Charania, bu yıl draft için başvurabilecek Bronny'yi araştırmış olan "birçok diğer takım" arasında Los Angeles Lakers ve Miami Heat'in de bulunduğunu söyledi.



LeBron'un en büyük oğlu olan ve şu anda Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan Bronny, yakın geçmişte en iyi adaylar arasında yer almış olsa da, geçtiğimiz Temmuz ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle bu yıl sadece 17 maçta forma giymiş ve 5,9 sayı ortalama yakalamıştı.



Lakers yıldızının bir gün oğluyla birlikte oynamak istediğini defalarca belirtmiş olması, kendisini almak isteyen birçok takımın muhtemel olarak Bronny'yi draftın başlarında seçmeye teşvik edebileceği düşünülüyor.





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