Bronny James'ten 30 sayılık kariyer rekoru!

Los Angeles Lakers'ın çaylak ismi Bronny James, G League'deki ilk deplasman maçında 30 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bronny James'ten 30 sayılık kariyer rekoru!
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13 Aralık 2024 11:01
Los Angeles Lakers'ın çaylak ismi Bronny James, G League'deki ilk deplasman maçında 30 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Bronny, 25 dakika süre aldığı maçta 23 şutun 13'ünde isabet bularak 30 sayı kaydederken, ayrıca 3 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok ekledi fakat South Bay Lakers'ın Valley Suns'a karşı aldığı 106-100'lük yenilgiye engel olamadı.

South Bay için daha önce üç maçta forma giyen James, bu maçların hepsini iç sahada oynamış ve bu süreçte 8.7 sayı, 3.0 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

Lakers, James'i bu senin NBA Draftı'nda 55. sıradan seçmiş ve ardından kendisiyle dört yıllığı 7.9 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

Bronny, sözleşmesi gereği sezon boyunca Lakers ve South Bay Lakers arasında mekik dokuyacak. 

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