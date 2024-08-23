Bronckhorst: 'Haftaya çok farklı olacak'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının ardından açıklamalar yaptı.
Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak." dedi.
Başarılı teknik adam ayrıca, "Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano'nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa'yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"RAKİBE 2 GOL HEDİYE ETTİK"
Flaş röportajın ardından basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maç genel itibariyle zor oldu. 3-1'i bulduktan sonra biraz daha agresif olmamız ve daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibimize 2 gol hediye ettik. 3-1'den 3-3'e gelince kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Zor bir zeminde oynamaya çalıştık. Bu zeminde oynamayı denedik ama üzerinde oynaması zor zeminde. Oyuncularıma kolay toplar denemelerinden bahsetti. İki devrede de top kayıpları yaptık. Bugünden alacağımız pozitif şeyler var. Rakibimizi iyi analiz edip haftaya turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.
Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Giovanni van Bronckhorst, "Bu maçta orta sahayı kontrol etme detayı önemliydi. 3 orta saha bulundurmak istedim. Ekstra bir oyuncu ile iyi olan rakibi karşı kompakt bir oyun oynamak istedik. Gedson iyi oynadı. 2 gol attı ve 3. golü de atabilirdi. Rakibe 2 gol hediye ettik. O golleri yedikten sonra oyunu kontrol etmek son 20 dakikada biraz zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"Lugano'nun performansı beklediğinizden daha mı iyiydi?" sorusuna cevap veren 49 yaşındaki teknik adam, "Rakibi iyi analiz ettik. Çok fazla maçını izledik. Oynadıkları her rakibe zorluk çıkardılar. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler ama 1 gol farkla bildiğiniz gibi. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor. Bu turu oynamayı hak eden bir rakibimiz oldu. Ama içeride daha farklı bir maç olacak. Bugün de içeride oynuyormuşuz gibiydi. İsviçre'deki taraftarlarımız bize çok iyi destek verdi. Haftaya gruplara kalma yolunda taraftarlarımız bize yardımcı olacaktır." sözlerini sarf etti.
Giovanni van Bronckhorst, son olarak, "Hollanda'da çok fazla sentetik zemin var. Bu zeminde oynama konusunu anlayabiliyorum. Ben daha çok çimde oynamayı tercih ediyorum. Bu şartlara da ayak uydurmamız gerekiyor. Daha kötü de olabilirdi. Türkiye'de hiç sentetik saha yok. Gelecek maç evimizde çim sahada oynuyoruz." dedi.
Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak." dedi.
Başarılı teknik adam ayrıca, "Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano'nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa'yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"RAKİBE 2 GOL HEDİYE ETTİK"
Flaş röportajın ardından basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Maç genel itibariyle zor oldu. 3-1'i bulduktan sonra biraz daha agresif olmamız ve daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibimize 2 gol hediye ettik. 3-1'den 3-3'e gelince kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Zor bir zeminde oynamaya çalıştık. Bu zeminde oynamayı denedik ama üzerinde oynaması zor zeminde. Oyuncularıma kolay toplar denemelerinden bahsetti. İki devrede de top kayıpları yaptık. Bugünden alacağımız pozitif şeyler var. Rakibimizi iyi analiz edip haftaya turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.
Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Giovanni van Bronckhorst, "Bu maçta orta sahayı kontrol etme detayı önemliydi. 3 orta saha bulundurmak istedim. Ekstra bir oyuncu ile iyi olan rakibi karşı kompakt bir oyun oynamak istedik. Gedson iyi oynadı. 2 gol attı ve 3. golü de atabilirdi. Rakibe 2 gol hediye ettik. O golleri yedikten sonra oyunu kontrol etmek son 20 dakikada biraz zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"Lugano'nun performansı beklediğinizden daha mı iyiydi?" sorusuna cevap veren 49 yaşındaki teknik adam, "Rakibi iyi analiz ettik. Çok fazla maçını izledik. Oynadıkları her rakibe zorluk çıkardılar. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler ama 1 gol farkla bildiğiniz gibi. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor. Bu turu oynamayı hak eden bir rakibimiz oldu. Ama içeride daha farklı bir maç olacak. Bugün de içeride oynuyormuşuz gibiydi. İsviçre'deki taraftarlarımız bize çok iyi destek verdi. Haftaya gruplara kalma yolunda taraftarlarımız bize yardımcı olacaktır." sözlerini sarf etti.
Giovanni van Bronckhorst, son olarak, "Hollanda'da çok fazla sentetik zemin var. Bu zeminde oynama konusunu anlayabiliyorum. Ben daha çok çimde oynamayı tercih ediyorum. Bu şartlara da ayak uydurmamız gerekiyor. Daha kötü de olabilirdi. Türkiye'de hiç sentetik saha yok. Gelecek maç evimizde çim sahada oynuyoruz." dedi.
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