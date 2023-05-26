Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncusu Mikal Bridges'i NBA Draftı'nın 3 numara seçimini karşılığında Portland Trail Blazers'a takas etmekle ilgilenmediği iddia edildi.



The Athletic'ten Alex Schiffer, Haziran ayında düzenlenecek olan NBA Draftı'ndaki 3 numaralı seçim ile Anfernee Simons karşılığında olsa bile, Nets'in Bridges'i Trail Blazers'a takas etmekle ilgilenmediğini bildirdi.



Portland'ın böyle bir teklifte bulunmaya istekli olup olmayacağı belli olmasa da, Brooklyn'in yükselen yıldızı için fiyatı oldukça yüksek tuttuğu biliniyor.



Phoenix Suns hücumunda üçüncü veya bazen dördüncü opsiyon olduktan sonra sezon ortasında Nets'e takas edilen Bridges, 26.1 sayı, 4.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakalayarak tamamen bir yıldız rolüne bürünmüştü.



Yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın bir yeniden yapılanma sürecinde yer almak istemediği Blazers'ın, Scoot Henderson veya Brandon Miller gibi potansiyel yıldız olarak görülen oyuncuları seçebilecek pozisyonda olsa da, bu rotayı izlemeyeceği düşünülüyor.



