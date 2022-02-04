Brezilyalılar yazdı: "Diego Costa, Fenerbahçe için geliyor"

Fenerbahçe ile adı anılan Diego Costa, adım adım sarı-lacivertlilere yaklaşıyor. Brezilya basını Fenerbahçe'nin Diego Costa'nın isteklerini kabul ettiğini yazdı.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Brezilyalılar yazdı: 'Diego Costa, Fenerbahçe için geliyor'
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04 Şubat 2022 12:33
Süper Lig'de kış transfer döneminde tek takviyesini Ozan Tufan ile yapan Fenerbahçe bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 7 Ocak'ta Atletico Mineiro ile sözleşmesi sona eren Brezilya asıllı İspanyol yıldız Türkiye'ye gelmenin hazırlıklarını yapıyor.

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Diego Costa ile anlaşmaya vardığını yazdı. Sarı-lacivertliler yıldız golcünün isteklerini kabul etti. Avrupa'ya dönmek isteyen 33 yaşındaki golcü Corinthians yerine Fenerbahçe'yi tercih etti.

Fenerbahçe'nin Diego Costa ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyerinde Braga, Atletico Madrid, Chelsea forması giyen Diego Costa 495 karşılaşmada ter döktü. İspanyol oyuncu bu maçlarda 186 gol atarken, 72 asist yaptı.

 

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