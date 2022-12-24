Brezilya'nın eski hocası Tite soyuldu!

Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvaya Hırvatistan mağlubiyetiyle veda eden Brezilya'da Tite, ülkesinde şoku yaşadı.



The Sun'da yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Rio de Janeiro sokaklarında yürürken hırsızlar tarafından soyuldu.



Haberde Saldırganların Tite'nin boynundaki zinciri alarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.



Brezilya'da, Hırvatistan mağlubiyetinin ardından Tite dönemi sona ermişti.



Karşılaşma sonrası daha önce söylediği gibi görevinin bittiğini söyleyen Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Yerime geçebilecek harika profesyoneller var. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok" dedi.





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