Brezilya ilk yarıda fişi çekti

Brezilya, hazırlık maçında Gana'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brezilya ilk yarıda fişi çekti
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23 Eylül 2022 23:27
Brezilya, hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi.

Sambacılar, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Marquinhos ile 28 ve 40'ta Richarlison kaydetti.

Brezilya bir sonraki hazırlık maçında Tunus ile karşılaşacak. Gana ise Nikaragua ile karşı karşıya gelecek.

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