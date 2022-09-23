Brezilya, hazırlık maçında Gana ile karşı karşıya geldi.



Sambacılar, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Marquinhos ile 28 ve 40'ta Richarlison kaydetti.



Brezilya bir sonraki hazırlık maçında Tunus ile karşılaşacak. Gana ise Nikaragua ile karşı karşıya gelecek.





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