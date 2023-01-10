Brezilya'dan Josef'e 3 talip

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın ayrılığa yakın olduğu belirtildi.



TNT Sports Brezilya muhabiri Rodrigo Fragoso'nun haberine göre; 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi. Brezilyalı yıldızın, sözleşmesinin seozn sonunda biteceği ve önümüzdeki günlerde istediği kulübün formasını giymek için serbest kalacağı da hatırlatıldı.



Josef de Souza için eski kulüpleri Gremio, Vasco de Gama ve Sao Paulo'nun takipte olduğu, önümüzdeki günlerde transfer teklifi alabileceği vurgulandı.



BEŞİKTAŞ'TA 3 KUPA KAZANDI



2015 ile 2018 arası Fenerbahçe forması giyen Josef, Al Ahli'de geçen 2 sezonunun ardından 2020'de Beşiktaş'a transfer oldu. Bu sezon 9 maçta forma giyen Josef, toplamda 87 kez siyah beyazlı formayı terletti.



Josef, Beşiktaş'ın 3 kupa aldığı 2021/22 sezonunun en önemli oyncularından biriydi.





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