Brezilya'dan Galatasaray'ın teklifine ret!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın, 26 yaşındaki sağ açık Jhon Arias için Fluminense'ye teklif sunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Brezilya'dan Galatasaray'ın teklifine ret!
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03 Şubat 2024 16:47
Son güncelleme 03 Şubat 2024 17:26
Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray için Brezilya'dan yeni bir transfer iddiası geldi.

TNT Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Fluminense forması giyen Jhon Arias ile ilgilendiği belirtildi.

TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcu için bir teklifinin de olduğu ancak Fluminense'nin bu teklifi düşük bulduğu ve Galatasaray'a ret cevabı verdiği aktarıldı.

YENİ BİR HAMLE OLABİLİR

Galatasaray'ın transfer dönemi bitmeden Arias için yeni bir hamle yapabileceği öne sürüldü.

Sağ kanatta forma giyen Jhon Arias'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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