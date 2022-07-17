SERBEST KALMA MADDESİ 60 MİLYON EURO

PALMEIRAS'IN PLANI NE?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Palmeiras'ın yıldızı adayı Gabriel Veron için kiralama teklifi yaptığı gündeme geldi. Siyah-beyazlıların istediği Brezilyalı kanat oyuncusuna Portekiz ekibi Porto da talip oldu.Portekiz basınında yer alan haberlere göre; 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 60 milyon Euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor. 2026 yılına kadar Palmeiras ile kontratı bulunan ve Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro güncel değeri bulunan futbolcunun yakın zamanda yeniden kiralanması söz konusu.Gabriel Veron'u Palmeiras kulübü 1 yıllığına kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak; Palmeiras uzun vadede ise oyuncusunu üst düzey bir kulübe yüksek bir fiyata satmayı amaçlıyor. Futbolcunun henüz Beşiktaş için bir karar vermediği konuşuluyor.Palmeiras'ta geçen sezon 31 maçta 1 gol 6 asist üreten futbolcu, Brezilya Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyiyor. 2019'dan beri profesyonel olarak oynayan futbolcu, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmişti.