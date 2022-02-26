Brentford Newcastle'a kaybetti, Eriksen'i kazandı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brentford, Newcastle'a 2-0 yenilirken Christian Eriksen 8 ay sonra sahalara döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brentford Newcastle'a kaybetti, Eriksen'i kazandı
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26 Şubat 2022 20:03
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Brentford ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Brentford Community Stadı'nda oynanan maçı Newcastle United 2-0 kazanarak üç puanı aldı ancak maç kadar öne çıkan Danimarkalı yıldız Christian Eriksen'in aylar sonra sahalara dönüşü oldu.

Maçın 11. dakikasında Dasilva kırmızı kart görerek maçın başında Brentford'u 10 kişi bıraktı. Newcastle United 33'te Joelinton ve 44. dakikada Willock'un golleriyle üç puana uzanırken Christian Eriksen, devre arasında transfer olduğu Brentford formasını ilk kez resmi bir maçta giydi. EURO 2020'de geçirdiği kalp sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan Eriksen, maçın 52. dakikasında oyuna girerek 8 aylık aranın ardından futbola kavuşmuş oldu.

Bu sonucun ardından Newcastle United 25 puana yükselirken Brentford ise 24 puanda kaldı.

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