Bremen VAR'a takıldı, Schalke yine kazanamadı

Bundesliga'nın 19. haftasında Werder Bremen ile Schalke karşı karşıya geldi. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçta Schalke'nin golü 38. dakikada Mascarell'den geldi. Bremen'in golü ise 77. dakikada Mohwald'dan geldi.



90+4'te Bremenli oyuncu Eggestein'ın golü ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.



MİLLİLER OYNADI



A Milli oyuncumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Werder Bremen'de ise diğer bir A Milli oyuncumuz Ömer Toprak, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Ömer Toprak 90+1'de yerini Moisander'e bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Schalke 04 puanını 8 yaptı ve son sıradan kurtulamadı. Werder Bremen ise 22 puanla 11. sırada kaldı.



Werder Bremen, Bundesliga'nın 20. haftasında Bielefeld deplasmanına gidecek. Schalke 04 ise aynı haftada sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak.



