Almanya Kupası 3. tur maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 5. dakikasında Rashica ile öne geçen Werder Bremen, 45. dakikada Marco Reus'un golüne engel olamadı ve devreye skor eşitliğiyle girildi.İkinci yarıdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzadı. Uzatma dakikaları ise adeta gol düellosuna sahne aldı.Borussia Dortmund, 105. dakikada Pulisic ile öne geçerken 108. dakikada Pizarro ile Bremen skoru eşitledi.Dakikalar 113'ü gösterdiğinde sahneye Hakimi çıktı ve Borussia Dortmund'u öne geçirdi. Son sözü 119. dakikada Harnik söyledi ve 3-3'lük skorla mücadele penaltı atışlarına kaldı.Werder Bremen, 90 dakikası 1-1, uzatma devreleri 3-3 tamamlanan maçta Borussia Dortmund'a penaltılarda 4-2 üstünlük sağladı ve Almanya Kupası'nda tur atladı.