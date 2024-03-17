Brahim Diaz: "Real Madrid, dünyanın en büyük kulübü"

Real Madrid forması giyen Brahim Diaz, Osasuna karşılaşmasının ardından, "Dünyanın en büyük kulübünde oynadığım için mutluyum." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Brahim Diaz: 'Real Madrid, dünyanın en büyük kulübü'
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17 Mart 2024 12:57
Son güncelleme 17 Mart 2024 12:58
Real Madrid forması giyen Brahim Diaz, Osasuna karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Diaz, "Burası Real Madrid. Birçok yenilmezlik serimiz var ve bu olağanüstü bir sonuç. Real Madrid, sizden bunu talep eder ve biz de her şeyi kazanmak için burada olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

Brahim Diaz, ayrıca, "Dünyanın en büyük kulübünde oynadığım için çok mutluyum. Burada sorumluluk almanız ve sahada her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Ben de bunun yapıyorum" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 33 maçta süre bulan 24 yaşındaki Brahim Diaz, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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