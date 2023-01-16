Braga yüksekten uçtu; Beşiktaş beklemeye aldı

Beşiktaş, Vitor Tormena için Braga ile görüşmelerini sürdürdü ancak istenen yüksek bonservis nedeniyle transfer zora girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Braga yüksekten uçtu; Beşiktaş beklemeye aldı
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16 Ocak 2023 11:02
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmada bulunan Beşiktaş yönetimi, savunma için temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş, bu doğrultuda Braga forması giyen Vitor Tormena için Portekiz ekibi Braga ile temasa geçti.

Yapılan ilk görüşmede 2 milyon Euro'luk teklifi geri çevrilen Beşiktaş, Braga'ya 3 milyon Euro'luk yeni bonservis teklifinde bulundu. Ancak oyuncu için 6 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekleyen Portekiz ekibi bu teklife de olumsuz yanıt verdi.

VITOR TORMENA KİMDİR?

Braga ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Vitor Tormena, bu sezon Portekiz ekibinde 23 maçta sahaya çıkan Tormena, 1 kez fileleri havalandırdı. 

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