Phoenix Suns'ın guardı Bradley Beal'ın, Salı günü Golden State Warriors karşısında kadroya geri dönmeye hazırlandığı bildirildi.



Sırt ağrıları nedeniyle 12 Kasım'dan beri parkelerden uzak kalan 11 yıllık tecrübeli oyuncu, bu sezon Suns formasıyla sadece üç maçta forma giymişti.



Phoenix ekibi bu sezon Beal, Devin Booker ve Kevin Durant'i aynı anda henüz sahaya sürememişti.





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