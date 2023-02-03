BOTAŞ sahasında kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Emlak Konut'u 77-53 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nihat Çetin, Hüseyin Çamcı
BOTAŞ: Meltem Avcı 6, Ayşegül Günay Aladağ 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Sevgi Uzun 19, Sehernaz Çidal 3, Işılay Eğin, Macaulay 9, McCall 9, Doyle 17
Emlak Konut: Melek Selçok 3, Merve Arı, Levander 20, Bahar Çağlar Ökten 2, Berfin Sertoğlu 2, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 2, Fields 14, Walker 10, Harika Gözde Eldaş
1. Periyot: 12-14
Devre: 33-25
3. Periyot: 55-35
Salon: Ankara
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nihat Çetin, Hüseyin Çamcı
BOTAŞ: Meltem Avcı 6, Ayşegül Günay Aladağ 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Sevgi Uzun 19, Sehernaz Çidal 3, Işılay Eğin, Macaulay 9, McCall 9, Doyle 17
Emlak Konut: Melek Selçok 3, Merve Arı, Levander 20, Bahar Çağlar Ökten 2, Berfin Sertoğlu 2, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 2, Fields 14, Walker 10, Harika Gözde Eldaş
1. Periyot: 12-14
Devre: 33-25
3. Periyot: 55-35
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