BOTAŞ sahasında kazandı

BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Emlak Konut'u 77-53 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ sahasında kazandı
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03 Şubat 2023 17:37
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftasında BOTAŞ, sahasında Emlak Konut'u 77-53 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nihat Çetin, Hüseyin Çamcı

BOTAŞ: Meltem Avcı 6, Ayşegül Günay Aladağ 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Sevgi Uzun 19, Sehernaz Çidal 3, Işılay Eğin, Macaulay 9, McCall 9, Doyle 17

Emlak Konut: Melek Selçok 3, Merve Arı, Levander 20, Bahar Çağlar Ökten 2, Berfin Sertoğlu 2, Hülya Çoklar Asarcıklı, Gizem Yavuz 2, Fields 14, Walker 10, Harika Gözde Eldaş

1. Periyot: 12-14

Devre: 33-25

3. Periyot: 55-35

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