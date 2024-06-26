Botafogo'dan 20 milyon dolar'a transfer

Botafogo, Atlanta United'dan Thiago Almada'yı 20 milyon dolar karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Botafogo'dan 20 milyon dolar'a transfer
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26 Haziran 2024 18:43
Atlanta United forması giyen Thiago Almada, Botafogo'ya transfer oldu.

Botafogo, Almada transferi için Atlanta United'a 20 milyon dolar ödeyecek ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Almada, Aralık ayına kadar Brezilya temsilsinde oynayacak. 23 yaşındaki Arjantinli 10 numara daha sonra ise Lyon'a gidecek.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta forması altında 16 maça çıkan Arjantinli futbolcu 5 kez gol sevinci yaşadı.

NEDEN LYON'A GİDİYOR?

Editör Notu: Atlanta United, Thiago Almada'nın bonservisini Eagle Football Group'a sattı. Eagle Football Group Botafogo ve Lyon'un sahibi.

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