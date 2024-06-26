Botafogo'dan 20 milyon dolar'a transfer

Atlanta United forması giyen Thiago Almada, Botafogo'ya transfer oldu.



Botafogo, Almada transferi için Atlanta United'a 20 milyon dolar ödeyecek ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Almada, Aralık ayına kadar Brezilya temsilsinde oynayacak. 23 yaşındaki Arjantinli 10 numara daha sonra ise Lyon'a gidecek.



SEZON PERFORMANSI



Atalanta forması altında 16 maça çıkan Arjantinli futbolcu 5 kez gol sevinci yaşadı.



NEDEN LYON'A GİDİYOR?



Editör Notu: Atlanta United, Thiago Almada'nın bonservisini Eagle Football Group'a sattı. Eagle Football Group Botafogo ve Lyon'un sahibi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU