Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde!

NBA Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçında Boston Celtics, evinde Milwaukee Bucks'ı ağırladı.



TD Garden'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Boston Celtics rakibi Milwaukee Bucks'ı 109-81 mağlup etti ve adını Konferans Finali'ne yazdıran taraf oldu.



Rakibini toplamda 4-3 mağlup etmeyi başaran Boston Celtics'de Grant Williams 27 sayı 6 ribaunt ile dikkat çekerken, Jayson Tatum da 23 sayı 6 ribaunt ve 8 asistlik performansı ile öne çıktı.



Son NBA şampiyonu Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 20 ribaunt ve 9 asistlik performansı ise takımını mağlubiyetten kurtaramadı.



Son olarak 2019-20 sezonunda Doğu Konferansı Finalleri'nde Miami Heat'e 4-2 mağlup olan Boston Celtics, bu sezon da Konferans Finalleri'nde Miami Heat ile mücadele edecek.

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