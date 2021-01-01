Bosh: "Wizards, şampiyonluk için yarışabilir!"

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, Washington Wizards'ın gelecek yıl şampiyonluk için rekabet edebileceğini söyledi.



37 yaşındaki emekli oyuncu, Bradley Beal ve Russell Westbrook'a desteğini göstererek şunları dile getirdi:



"Bunlar bazen hassas konular. Bana göre oyuncuların sizleri biraz yönlendirmesi gerekir.



Wizards bir şampiyonluk için rekabet etmek adına gerekenlere sahip. Russ ve Bradley'nin ne kadar muazzam yetenekli oyuncular olduklarını tartışmaya gerek bile yok. Takıma katılıp hemen performans gösterecek bir başantrenöre ihtiyaçları var sadece.



Yaklaşımlarının iyi olmasını, antrenman kampına gelmelerini ve özgüvenli olmalarını istersiniz. Bazen tavsiyelerde bulunmalılar ve sesleri çıkmalı. Kendilerini isterlerse çok güçlü bir konuma koyabilirler."



