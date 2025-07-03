Kaya Çilingiroğlu, Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ı TV'de sert sözlerle eleştirmişti.
"BOŞ BİR ADAM"
Çilingiroğlu; "Ben hayatımda böyle boş bir adam görmedim. Beşiktaş'ın 100 milyon eurosunu resmen çöpe attı. Bu parayı Beşiktaş mecburen ödeyecek.
Beşiktaş'ı düşürdüğü durum hoş değil. Böyle Beşiktaş bırakılmaz. Al-Musrati için yapılan 20 milyon Eoru'luk transfer maliyeti var, bu oyuncunun son 4 senede nerede oynadığı meçhul kocaman bir soru işareti" ifadelerini kullanmıştı.
HASAN ARAT DAVA AÇTI
Bu açıklamaların ardından mahkemeye başvuran Hasan Arat, Çilingiroğlu'na hakaret davası açmıştı. Çilingiroğlu da avukatı Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla duruma itiraz etmişti.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARARI
Yapılan soruşturmanın ardından mahkeme, Çilingiroğlu'nun açıklamalarının nezaket dışı, kaba söz vb. nitelikte değerlendirilse bile düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ve atılı suçun unsurları itibari ile oluşmadığına hükmetti.
"BOŞ BİR ADAM"
Çilingiroğlu; "Ben hayatımda böyle boş bir adam görmedim. Beşiktaş'ın 100 milyon eurosunu resmen çöpe attı. Bu parayı Beşiktaş mecburen ödeyecek.
Beşiktaş'ı düşürdüğü durum hoş değil. Böyle Beşiktaş bırakılmaz. Al-Musrati için yapılan 20 milyon Eoru'luk transfer maliyeti var, bu oyuncunun son 4 senede nerede oynadığı meçhul kocaman bir soru işareti" ifadelerini kullanmıştı.
HASAN ARAT DAVA AÇTI
Bu açıklamaların ardından mahkemeye başvuran Hasan Arat, Çilingiroğlu'na hakaret davası açmıştı. Çilingiroğlu da avukatı Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla duruma itiraz etmişti.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARARI
Yapılan soruşturmanın ardından mahkeme, Çilingiroğlu'nun açıklamalarının nezaket dışı, kaba söz vb. nitelikte değerlendirilse bile düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ve atılı suçun unsurları itibari ile oluşmadığına hükmetti.