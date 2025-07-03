"Boş adam" davasında karar: Hasan Arat kaybetti!

Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Hasan Arat, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'na geçtiğimiz günlerde hakaret davası açmıştı. Mahkeme, Çilingiroğlu'nun sözlerini, hakaret olarak değil ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi.

calendar 03 Temmuz 2025 10:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
'Boş adam' davasında karar: Hasan Arat kaybetti!
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Kaya Çilingiroğlu, Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ı TV'de sert sözlerle eleştirmişti.

"BOŞ BİR ADAM"

Çilingiroğlu; "Ben hayatımda böyle boş bir adam görmedim. Beşiktaş'ın 100 milyon eurosunu resmen çöpe attı. Bu parayı Beşiktaş mecburen ödeyecek.


Beşiktaş'ı düşürdüğü durum hoş değil. Böyle Beşiktaş bırakılmaz. Al-Musrati için yapılan 20 milyon Eoru'luk transfer maliyeti var, bu oyuncunun son 4 senede nerede oynadığı meçhul kocaman bir soru işareti" ifadelerini kullanmıştı.

HASAN ARAT DAVA AÇTI

Bu açıklamaların ardından mahkemeye başvuran Hasan Arat, Çilingiroğlu'na hakaret davası açmıştı. Çilingiroğlu da avukatı Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla duruma itiraz etmişti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARARI

Yapılan soruşturmanın ardından mahkeme, Çilingiroğlu'nun açıklamalarının nezaket dışı, kaba söz vb. nitelikte değerlendirilse bile düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ve atılı suçun unsurları itibari ile oluşmadığına hükmetti.

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