Borussia Dortmund, Hummels ile uzatıyor

Borussia Dortmund, Mats Hummels'in sözleşmesini 1 yıl uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund, Hummels ile uzatıyor
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19 Nisan 2024 18:04
Bundesliga'da istediği gibi bir sezon geçiremese de Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran Borussia Dortmund, iç transferde hareketli saatler yaşıyor. 

Bild'in haberine göre; Dortmund, savunmadaki Alman yıldızı Mats Hummels ile yeni sözleşme yapacak. 

1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

İki tarafın yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtilirken, yeni sözleşmenin 1 yıllık olacağı aktarıldı. 

35 yaşındaki savunma oyuncusunun kariyerini Dortmund'da bitirmeye sıcak baktığı dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Dortmund ile 34 maça çıkan Hummels, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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