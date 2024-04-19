Borussia Dortmund, Hummels ile uzatıyor

Bundesliga'da istediği gibi bir sezon geçiremese de Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran Borussia Dortmund, iç transferde hareketli saatler yaşıyor.



Bild'in haberine göre; Dortmund, savunmadaki Alman yıldızı Mats Hummels ile yeni sözleşme yapacak.



1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME



İki tarafın yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtilirken, yeni sözleşmenin 1 yıllık olacağı aktarıldı.



35 yaşındaki savunma oyuncusunun kariyerini Dortmund'da bitirmeye sıcak baktığı dile getirildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Dortmund ile 34 maça çıkan Hummels, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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