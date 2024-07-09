Borussia Dortmund'dan Campbell'a 4 yıllık imza

Borussia Dortmund, 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cole Campbell için harekete geçti.



Alman ekibi genç oyuncusu ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, oyuncuya gelecek sezonlar için başarı dilendi.



SEZON RAKAMLARI



Borussia Dortmund'a 2023 yılında Breidablik takımından transfer olan Campbell, Alman ekibinde çıktığı 52 maçta 18 gol, 19 asistlik performans sergiledi.





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