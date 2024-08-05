Phoenix Suns süperstarı Devin Booker, başlangıçta kendisini draft edecek takımın Miami Heat olduğunu düşündüğünü itiraf etti.



Booker, The Backyard Podcast'te D'Angelo Russell ile yaptığı bir sohbette, 2015 NBA Draftı öncesi yaptığı antrenmanları ve beklentilerini şu şekilde dile getirdi:



"Miami'ye gideceğimi düşünüyordum. Orayı umut ediyordum. En iyi antrenmanımı orada geçirmiştim ve sonra hatırladığım kadarıyla Pat Riley, verdiği bir röportajda 'Bize Klay Thompson gibi bir oyuncu lazım, şut konusunda gelişmemiz gerekiyor' demişti. Ve ben kolejde %40 isabetle üçlük atmıştım. Kendi kendime 'yaşasın' diyerek arena civarında ev bakmaya bile başladım. Ama draft çok tuhaf bir şey, hayatınız bir anda değişiyor ve bunun üzerinde pek bir kontrolünüz olmuyor."



Suns'ın 13. sıradan seçtiği 27 yaşındaki Booker, şimdiye dek kariyerinde dört kez All-Star seçilmişti ve şimdi ise ABD Milli takımı için önemli bir oyuncu konumuna geldi.



Booker geçtiğimiz sezon maç başına ortalama 27,1 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynamıştı.





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